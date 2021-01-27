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Российские ученые начали разрабатывать холодоустойчивые сорта чая

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Сотрудники Федерального исследовательского центра субтропического научного центра РАН разрабатывают холодоустойчивые сорта чая на основе коллекции сортов, имеющихся в Краснодарском крае. Об этом в среду, 27 января, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе Минобрнауки России.

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«За трехлетний период реализации научного проекта ученые нашли 40 генов, из которых 15 наиболее сильно экспрессируются у холодоустойчивых растений чая по сравнению с неустойчивыми. В результате исследования планируется выведение наиболее холодоустойчивых сортов чая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чай — теплолюбивое растение. Вместе с тем за способность к адаптации в новых условиях отвечают гены.

«Но если найти самые важные из них, гены в вершине пирамиды, то можно будет легко находить устойчивые растения, чтобы продвигать их еще севернее», — подчеркнула руководитель проекта кандидат биологических наук Лидия Самарина.

По ее словам, в настоящее время ученые перепроверяют результаты, полученные по разным сортам при разной продолжительности холодового стресса, чтобы подтвердить данные гены.

После того как специалисты обнаружат эти гены, они смогут выявлять холодоустойчивые растения, и, скрестив эти растения между собой, получится усилить холодостойкость в потомстве.

В ноябре 2020 года в Институте вирусологии университетской клиники Эссена сообщили, что чаи на основе шалфея и периллы подавляют активность COVID-19, пишет «Газета.ру».

В январе 2020 года китайские ученые заявили, что регулярное употребление чая способствует профилактике атеросклеротических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также увеличивает продолжительность жизни.

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