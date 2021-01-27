Большой производственно-складской комплекс появится на территории ОЭЗ «Орел»
На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Орел» началось строительство большого производственно-складского комплекса. Об этом сообщает сайт регионального правительства.
В 2020 году компания ООО «РК-премикс» провела проектные работы и получила разрешение на строительство. Объем инвестиций в реализацию проекта в 2021-м составит 16 млн рублей, пишет InfoOrel.ru.
В этом году строительно-монтажные работы намерены завершить. Запуск производства запланирован на IV квартал.
Комплекс возводится для производства кормовых добавок для животноводства. Его проектная мощность составит 4,8 тыс. т в год.
Общий объем инвестиций в проект оценивается 263,5 млн рублей.
Ранее в январе сообщалось, что новые особые экономические зоны создали в Красноярском крае и Омской области. Соответствующее постановление подписано в правительстве РФ. Подробнее — в сюжете.