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Захарова назвала отличие в отношении Москвы и Вашингтона к договоренностям

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Москва в отличие от Вашингтона не разрушает договоренности, в которых сама участвует, так как опирается на доктринальные внешнеполитические установки, содержащиеся в утвержденных президентом России Владимиром Путиным документах. Об этом в среду, 27 января, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По ее словам, речь идет в том числе о законах страны и в первую очередь о Конституции.

«Но для нас (МИД..— Ред.) опорой и маяком движения вперед является доктринальный документ — концепция внешней политики. Это движение, несмотря на то что ситуация в мире меняется, мы понимаем, в каком направлении нам двигаться. Есть и другие документы, которые также определяют направление нашей работы», — сказала дипломат в рамках вебинара «Навыки межкультурной коммуникации».

Захарова допустила, что России легче выбирать направление движения внешней политики, так как в отличие от других стран она не опирается на политическую конъюнктуру момента.

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что на протяжении последних четырех лет США в одностороннем порядке выходили из ряда мировых соглашений, при этом полностью меняя свой ракурс, а с приходом новой администрации в Белый дом Штаты заявили о намерении вернуться, например, во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и в Парижское соглашение по климату.

«Вот сейчас все думают и гадают, как американцы вернутся в совместный план действий по урегулированию иранской ядерной проблемы и так далее, — отметила Захарова. — У нас есть доктринальные установки, у нас такого в принципе не может быть, чтобы договоренности, которые достигались, разрушались нами же просто потому, что есть какая-то совершенно иная конъюнктурная установка».

Она отметила, что Москва остается нацеленной на международное сотрудничество в рамках Договора по открытому небу, но уже более не может его рассматривать как документ, каким он был ранее, так как крупнейший его участник — США — покинул соглашение.

«Естественно, мы рассматриваем наши шаги на этом направлении, о чем мы недавно заявили. Но при этом наша заряженность, наша нацеленность на международное сотрудничество в этом направлении остается. Мы от этой доктрины никуда не уходим», — добавила Захарова.

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом страны. Его инаугурация состоялась 20 января. В этот же день 46-й американский лидер подписал ряд указов, в частности останавливающий строительство стены на границе с Мексикой, о возвращении Соединенных Штатов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и в Парижское соглашение по климату.

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