Путин рассказал о путях дальнейшего развития экономики

В основе развития экономики будут лежать бюджетные стимулы. Такое заявление в среду, 27 января, сделал президент РФ Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Дальнейшее развитие экономики будет в большей степени основано на бюджетных стимулах, а ключевую роль здесь будут играть государственные бюджеты и центральные банки», — отметил Путин.

При этом глава государства назвал действующие в мире механизмы стимулирования экономики, которые применяются на протяжении последних десятилетий, исчерпавшими себя. По его словам, механизмы количественного смягчения приводят к образованию финансового пузыря и росту разрыва между реальной и виртуальной экономикой.

Тем не менее российский лидер выразил надежду на перезагрузку прежней модели роста в связи с развитием технологий.

Ранее в этот же день Владимир Путин заявил, что посткризисное восстановление экономики в мире идет непросто. По его словам, за первые девять месяцев прошлого года потеря трудового дохода в мире составила $3,5 трлн.

Глава государства добавил, что наблюдается рост социальной напряженности в обществе. Путин отметил, что наращивание экономических проблем и неравенство раскалывают общество.

Кроме того, выступая на форуме, Путин отметил, что перекосы в глобальном социальном развитии стали результатом догматической политики ряда стран в 1980-х годах.