Режиссер Роберт Родригес перевыпустит сериал «Дети шпионов»
Кинокомпания Skydance Media планирует перезапустить франшизу «Дети шпионов». Об этом 26 января сообщил портал Deadline со ссылкой на источники.
Режиссером станет автор оригинальных блокбастеров Роберт Родригез. Он также напишет сценарий к новым эпизодам.
Исполнителями продюсерами станут сотрудники Spyglass Media Group Гэри Барбер и Питер Оиллатагерре.
Дата релиза сериала и актерский состав пока не озвучиваются.
Оригинальная серия фильмов «Дети шпионов» вышел на экраны в 2001 году. Главные роли исполнили Карла Гуджино, Антонио Бандерас, Алекса Вега и Дэрил Сабара.
10 декабря 2020 года стало известно, что телеканал HBO готовит перезапуск вампирского сериала «Настоящая кровь». К производству привлечен шоураннер оригинального сериала Алан Болл.