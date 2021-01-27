Ученые спрогнозировали увеличение случаев болезней сердца из-за пандемии коронавируса

Количество случаев развития кардиологических болезней и смертей от них заметно вырастет в ближайшие годы из-за пандемии коронавируса. К такому выводу пришли ученые из США, представившие результаты своей работы 27 января текущего года.

Эксперты считают, что число людей с болезнями сердца заметно вырастет в ближайшие годы из-за вспышки коронавируса и мер, которые принимают для борьбы с болезнью.

«Пандемия коронавируса унесла огромное число жизней людей по всему миру, и ковид, по всей видимости, вошел в тройку самых распространенных причин смерти в 2020 году. Мы предполагаем, что она продолжит напрямую и косвенно влиять на частоту развития болезней сердца и сосудов в ближайшие несколько лет», — цитирует слова Салима Вирани пресс-служба Американской ассоциации изучения сердца.

В первые недели после появления COVID-19 медики и биологи обнаружили, что инфекция гораздо чаще поражает людей, страдающих от диабета, ожирения и хронических болезней сердца. Так, наличие кардиологических проблем повышало вероятности смерти от коронавируса в четыре раза.

Как добавил Вирани, коронавирус способен проникать в определенные клетки сердца и сосудов и нарушать их нормальную работу.

«Экстраординарные меры, предпринятые для борьбы с эпидемией, радикально изменили наш образ жизни, заставив многих людей выработать такие привычки, как нездоровое питание, злоупотребление алкоголем и низкий уровень физической активности, они повышают шансы заполучить инсульт или инфаркт», — добавил ученый.

26 января стало известно, что пандемия коронавируса влияет не только на физическое состояние людей, но и на психологическое. Всемирная организация здоровья (ВОЗ) подтвердила, что спрос на услуги психиатров и психотерапевтов в период пандемии увеличился. По словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, важно направить дополнительные усилия в помощь тем, кто сейчас находится в непростом положении.

Представитель организации добавила, что выход из периода пандемии и восстановление после него невозможны без нужного внимания к психологическому состоянию и ментальному здоровью граждан. Вуйнович указала на важность повышать уровень грамотности и осведомленности в области психологического здоровья у населения, а также устранять стигматизацию тех, кто обращается к услугам подобных специалистов.