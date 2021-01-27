Путин призвал помочь Нагорному Карабаху

Международное сообщество должно оказать гуманитарную помощь Нагорному Карабаху. Об этом время онлайн-выступления на Давосской неделе в среду, 27 января, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, перед странами, участвовавшим в разрешении конфликта, и международным сообществом стоит задача помощи пострадавшим районам в возвращении беженцев, восстановлении инфраструктуры, защитой памятников.

Как добавил Путин, Россией были предприняты активные посреднические усилия, чтобы остановить вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха.

«Мы стремились следовать договоренностям, достигнутым в минской группе ОБСЕ, в частности между ее сопредседателями — Россией, США и Францией», — отметил президент России в ходе трансляции на сайте Давосского экономического форума. Это стало хорошим примером сотрудничества, добавил он.

Путин обратил внимание, что многосторонние подходы, такие как Астанинский формат по урегулированию страновых конфликтов, работают. «Напомню, что, например, в рамках Астанинского формата Россия, Иран, Турция многое сделали для стабилизации ситуации в Сирии», — заключил глава государства.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

В конце сентября 2020 года конфликт обострился, во время боевых действий погибли военные и мирные жители.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения 9 ноября договорились прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Азербайджан получил Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регион были направлены российские миротворцы.