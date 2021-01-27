Земли лестничества включили в состав нацпарка «Шантарские острова»

В категорию особо охраняемых территорий национального парка «Шантарские острова» в Хабаровском крае переведены земли лесничества. Оформление документации заняло четыре года, пояснил заместитель директора ФГБУ «Заповедное Приамурье» Дмитрий Гранкин.

«За это время успело поменяться лесное и земельное законодательство в части формирования участков, а также дважды изменился сам порядок осуществления перевода. Были выявлены значительные несоответствия существующей лесной и земельной документации и даже «открыты» новые острова, которые ранее нигде не числились в Российской Федерации» — добавил Гранкин.

Как отмечает ИА AmurMedia, теперь земли национального парка приобрели особый статус для осуществления хозяйственной деятельности по своему профилю.

Архипелаг включает 15 островов: Большой Шантар (у восточного побережья находится его наивысшая точка — гора Веселая), Феклистова, Малый Шантар, Беличий, Медвежий, Птичий, Утичий, Сахарная Голова, Кусова, Прокофьева, Сивучьи Камни, Сухотина, Северный, Средний, Южный и Камни Диомида. Туристический сезон длится всего около трех месяцев в году, с июля по конец сентября.