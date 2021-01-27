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Путин заявил о завершении эпохи выстраивания однополярного мира

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Эпоха попытки выстраивания однополярного мира завершилась, заявил 27 января президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.

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Большая пресс-конференция Владимира Путина. Главные цитаты

«Очевидно, что эпоха, связанная с попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок, — эта эпоха завершилась. Да собственно, она и не начиналась, была попытка в этом направлении, но и это уже прошло. <...> Подобная монополия по своей природе противоречила культурной исторической многоликости нашей цивилизации», — заявил российский лидер.

По его мнению, в настоящий момент важно выстроить механизм согласования разных центров развития в мире.

«Реальность такова, что в мире сформировались, заявили о себе действительно разные центры развития со своими самобытными моделями, моделями политическими, системами политическими, общественными институтами, и сегодня крайне важно выстроить механизмы согласования их интересов, чтобы многообразие, абсолютно естественная конкуренция полюсов развития не обернулись анархией, чередой затяжных конфликтов», — подчеркнул Путин.

Для этого, по его словам, необходимо заняться укреплением и развитием универсальных институтов, специализирующихся на обеспечении стабильности и безопасности в мире.

Также в ходе выступления президент РФ заявил о возрастании агрессивной внешнеполитической риторики ряда стран. Как отметил Путин, явная угроза, с которой человечество может столкнуться в наступившем десятилетии, — это «дальнейшее обострение всего комплекса международных проблем».

Российский лидер также выразил мнение, что посткризисное восстановление экономики в мире идет непросто. Среди одного из последствий кризиса он назвал рост социальной напряженности. Наращивание экономических проблем и неравенство раскалывают общество, подчеркнул президент России.

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