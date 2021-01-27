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Работу кафе и ресторанов продлят в Ростовской области до полуночи

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Кафе и ресторанам в Ростовской области могут разрешить работать до полуночи. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев

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Как сообщает RostovGazeta, ослабить ограничения для объектов общепита попросили предприниматели и жители области. Глава региона поручил рабочей группе оперштаба рассмотреть эту возможность.

Коме того, в ближайшее время могут возобновить работу кассы театров. Условием при этом служит соблюдение всех санитарно-противоэпидемических мероприятий.

«Снятие ограничений коснется и сферы ЖКХ, сейчас идет подготовка документов министерством. Будут открыты кассы для покупки театральных билетов», — заявил Голубев.

Частичную отмену ограничений, введенных в регионе в связи с коронавирусом, губернатор анонсировал во вторник, 26 января, на пресс-конференции.

Со среды, 27 января, обслуживать посетителей после 23:00 разрешили заведениям Москвы. По словам мэра столицы Сергея Собянина, ситуация с коронавирусом в городе улучшается, что позволяет ослабить часть введенных ранее ограничений.

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