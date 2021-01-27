Площадь лесных пожаров сократилась в Крыму в три раза в 2020 году

В Крыму за год сократилось количество лесных пожаров. Общая площадь горения уменьшилась в три раза по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

За год спасателей привлекли к тушению 1658 возгораний сухой растительности. Основной причиной пожаров стала сухая погода. Материальный ущерб от пожаров превысил 77 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

Всего в прошедшем году зарегистрировано около 4 тыс. выездов на пожары. По словам Аксенова, общее число возгораний сократилось на 25%. За 2020 год на пожарах спасли 121 человека.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко утвердила дорожную карту по совершенствованию охраны лесов от пожаров. Одним из важнейших мероприятий станет создание межрегионального лесопожарного центра «Север», который займется тушением пожаров на труднодоступных и удаленных территориях.