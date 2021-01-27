Соцсеть TikTok сократила сотрудников в Индии перед уходом из страны

Социальная сеть TikTok уведомила своих сотрудников в Индии о сокращении штата в связи с запретом индийских властей на деятельность в стране. Об этом в среду, 27 января, сообщает газета The Times of India.

Так, китайская компания ByteDance, который и принадлежит TikTok, приняла решение сократить 2 тыс. своих работников в Индии.

«Первоначально мы надеялись, что трудности с нашей работой в Индии окажутся временными, но сейчас оказалось, что это не так. В связи с запретом на деятельность ByteDance и ТikTok мы не можем сохранять прежний состав сотрудников», — заявил представитель компании.

В ByteDance подчеркнули, что не знают, смогут ли возобновить работу в Индии.

В 2019 году китайская компания планировала вложить около $1 млрд в финансирование своей деятельности в Индии. Однако правительство страны в 2020-м заблокировало TikTok и еще около 100 приложений, которые были разработаны в Китае.

В январе 2021 года власти Индии ввели бессрочный запрет на использование 59 китайских приложений, в их числе Baidu, WeChat, Baidu Search, Weibo.

Свое решение о блокировке министерство электроники и цифровых технологий Индии объясняло действующим законом об информационных технологиях в связи с деятельностью, наносящей ущерб суверенитету и целостности Индии, а также безопасности государства и общественному порядку.

Причиной для запрета также послужило недовольство реакцией китайских компаний на запросы Индии относительно их метода сбора и обработки данных, обеспечения конфиденциальности и безопасности этих сведений.

Ранее итальянское управление по защите персональных данных распорядилось о частичной блокировке доступа к социальной сети TikTok из-за гибели 10-летней пользовательницы сервиса.