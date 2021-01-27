Искусственный водоем создали на линии газопровода в Рязанской области

В Скопинском районе Рязанской области неизвестные вырыли искусственный водоем в месте прохождения газопровода высокого давления. По факту произошедшего организована проверка, сообщает пресс-служба районной администрации.

Водоем создан на участке между селом Чулково и микрорайоном Заречный, где проходит газопровод, снабжающий голубым топливом села Поляны, Ермолово, Шелемишево, Гореловку.

Как рассказал главный инженер филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область в городе Скопине» Алексей Меженин, на бывшей насыпи железной дороги обустроен водослив, чтобы вода не скапливалась в районе прокладки газопровода и станции катодной защиты.

«Здесь же расположены отключающие устройства, которые в случае аварии перекрывают подачу газа. Поэтому по нормативам затопление здесь просто недопустимо», — цитирует Меженина РИА «7 новостей».

При этом риск затопления возникает не в первый раз. По факту создания водоема руководитель Побединского городского поселения обратился в правоохранительные органы. Сейчас проводится проверка, в рамках которой будут установлены все причастные к данному правонарушению лица.