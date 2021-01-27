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В Турции задержали 12 боевиков ИГ

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В Турции задержали 12 боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), в числе которых пять граждан России. Об этом в среду, 27 января, сообщило Министерство национальной обороны Турции.

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«31 декабря 2020 года были задержаны 12 человек, пытавшихся незаконно перебраться в нашу страну из Сирии, они были доставлены в районное отделение полиции [города] Рейханлы. Было установлено, что этими лицами оказались пять граждан России, четыре гражданина Узбекистана и три гражданина Киргизии, все они являются террористами ИГ», — говорится в публикации.

26 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России рассказали, что ФСБ совместно с МВД Дагестана предотвратили теракт в Махачкале. Были задержаны четверо участников террористической ячейки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Личности террористов в интересах следствия не разглашаются, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Позже стало известно, что задержанные готовили теракт на Новый год.

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