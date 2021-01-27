Башкортостан закупит 120 новых автобусов в 2021 году

Власти Башкортостана планируют приобрести в лизинг 120 новых втобусов для «Башавтотранса». По словам министра транспорта и дорожного хозяйства республики Алана Марзаева, на обновление электротранспорта у региона нет средств.

Марзаев напомнил, что в 2020 году было закуплено 245 автобусов большой и средней вместимости. На эти цели было направлено более 1 млрд рублей. В 2021 году планируется закупка автобусов средней вместимости. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

Министр уточнил, что в ближайшем будущем Башкортостан не будет закупать новые трамваи из-за того, что у республики нет необходимой суммы на обновление транспортной системы. По предварительным расчетам, требуется свыше 25 млрд рублей, чтобы построить новые пути, обновить инфраструктуру и хотя бы 75% подвижного состава.