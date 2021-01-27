Беглов возложил цветы в память о жертвах блокады Ленинграда

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду, 27 января, возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. Трансляцию вел телеканал «78».

Торжественно-траурная церемония приурочена к 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

В ней также принял участие полпред президента России на Северо-Западе Александр Гуцан, он возложил цветы и венок от главы государства.

В этот день в память о годовщине снятия блокады ровно в полдень прозвучал выстрел из пушки в Петропавловской крепости.

В свою очередь депутаты Госдумы на пленарном заседании почтили минутой молчания погибших во время блокады Ленинграда.

В Санкт-Петербурге пройдет ряд мероприятий, посвященных памяти об этом событии, многие из которых перенесены в онлайн-пространство из-за пандемии.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

По разным данным, во время блокады в Ленинграде от голода, холода, обстрелов и бомбежек погибли до 1,5 млн человек.