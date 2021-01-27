Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Путин заявил о возрастании агрессивной риторики ряда стран
Наука
Ученые назвали способ борьбы с болезнью Альцгеймера
Политика
Путин отметил конкуренцию цифровых гигантов с государствами
Мир
Путин назвал причину перекосов в глобальном социальном развитии
Мир
В МИДе оценили возможность восстановления ДРСМД
Мир
Путин назвал общей ответственностью позитивное развитие в мире
Общество
Путин назвал основной задачей выход из бедности
Мир
Сенатор оценила соглашение о продлении ДСНВ на пять лет
Мир
Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении

Беглов возложил цветы в память о жертвах блокады Ленинграда

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду, 27 января, возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. Трансляцию вел телеканал «78».

Торжественно-траурная церемония приурочена к 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

Слушай Ленинград: Музей Победы запускает проект о блокаде
Иммерсивная экскурсия станет частью грандиозной экспозиции «Подвиг народа», посвященной труженикам тыла

В ней также принял участие полпред президента России на Северо-Западе Александр Гуцан, он возложил цветы и венок от главы государства.

В этот день в память о годовщине снятия блокады ровно в полдень прозвучал выстрел из пушки в Петропавловской крепости.

В свою очередь депутаты Госдумы на пленарном заседании почтили минутой молчания погибших во время блокады Ленинграда.

В Санкт-Петербурге пройдет ряд мероприятий, посвященных памяти об этом событии, многие из которых перенесены в онлайн-пространство из-за пандемии.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

По разным данным, во время блокады в Ленинграде от голода, холода, обстрелов и бомбежек погибли до 1,5 млн человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021