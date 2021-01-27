На Украине родители пожаловались на учащую ненавидеть русских педагога

Родители школьников школы № 137 в Днепре на Украине пожаловались на учительницу младших классов из-за того, что педагог учит детей 7 и 8 лет ненавидеть русских и русский язык. Об этом сообщил в среду, 27 января, украинский портал «Страна».

«Недавно дали нам нового учителя, а он учит детей, что русский язык — язык врагов, русские — враги, понаехали, колонизировали Украину, кто не говорит по-украински – «ворог держави» и поддерживает врагов, что в Крыму — враги, что русские убивают украинцев. Это все рассказывают детям 7–8 лет (2-й класс)», — написали родители в группе «Образование Днепра — социальное взаимодействие, правозащита, обсуждения» в Facebook.

Они отметили, что дети отказываются говорить дома со своей семьей на русском языке, называя родителей врагами. При этом ученики — русскоязычные и никакой адаптации к переходу на украинский язык в их школе не было.

«Мы в патовой ситуации, теперь ребенок просит нас говорить с ним на украинском… Иначе мы враги», — поделились пользователи соцсети.

Родители отметили, что жалоба руководству школы была отклонена, и, скорее всего, такой же результат будет после обращения в департамент образования страны.

«Не подумайте, что мы против украинского, мы против ненависти к русским, и еще есть такой фактор — дети в классе русскоязычные, должна быть плавная адаптация к переходу на украинское обучение. Есть письменный ответ нашего директора — школа ответила отказом. Единственное — что они как бы провели работу с учителем и попросили ее не трогать политику. Но учитель все равно продолжает в том же духе», — рассказали авторы публикации.

Учительница класса подтвердила свои слова.

«Империя распалась, московский язык утратил статус государственного. Если кто-то из-за этого страдает, я утешать не буду. <…> Нет терминов «русскоязычные» и «украиноязычные». Есть украинцы и есть россияне. Есть последствия колонизации. Есть диалектический атлас, которые однозначно подтверждает, что единственным языком на территории Украины был и есть испокон веков украинский язык», — объяснила свою позицию педагог.

Она подчеркнула, что не только останется при своем мнении по поводу русскоязычных людей, но и может пожаловаться на некоторых родителей. Учительница напомнила возмущенным родителям, что один из них работает в Вооруженных силах Украины. По словам педагога, подобное мнение относительно русского и украинского языков недостойно службы в ВСУ.

Родители отметили, что школу не могут сменить, так как это единственное образовательное учреждение поблизости.

«Теперь мы ждем письменный ответ и пойдем в департамент образования, но нас уже предупредили, что там в курсе и тоже не видят криминала. Школа маленькая, классы все по одному, в нашем районе школа одна, мы живем на отшибе, в военном городке», — следует из сообщения в группе.

Ранее, 16 января, на Украине обязали работников сферы обслуживания разговаривать с посетителями только на украинском языке. За невыполнение требования предусмотрены штрафные санкции для владельцев заведений. Их введут с 16 июля 2022 года.

21 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Украине складывается атмосфера неприятия и страха в отношении России. Она отметила, что структура, которая будет заниматься контролем за использованием украинского языка, — это «хороший репрессивный орган».

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона.