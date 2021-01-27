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С начала 2021 года 65 человек пострадали от морозов в Томской области

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В Томской области 65 человек получили обморожения с начала 2021 года. Восемь пострадавших обратились к медикам только с начала недели.

Аномальное похолодание наступило в Томске 25 января, минимальная температура достигла –40,8 градуса. Обморожения получили восемь взрослых, двое из них госпитализированы. Всего с начала 2021 года госпитализированы 34 человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает РИА «Томск».

Уличные травмы в января получили 1128 человек, в том числе 318 детей. Госпитализация потребовалась 88 томичам. В основном травмы связаны с гололедом, а также зимними видами спорта, в том числе катанием на лыжах и сноуборде.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае за неделю 55 человек пострадали от сильного мороза. 21 человек госпитализирован. Наиболее часто у пациентов выявляют поражения рук, ног и лица.

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