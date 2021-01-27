Сенатор оценила соглашение о продлении ДСНВ на пять лет

Сенатор от республики Крым Ольга Ковитиди оценила в беседе с «Известиям» 27 января соглашение о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3).

Ранее в этот день Совет Федерации ратифицировал соответствующее соглашение на пять лет.

Сенатор назвала документ важнейшим для мировой безопасности договором.

«Заключение договора расширит стратегическую российско-американскую повестку, придаст ей динамику. Сохранит прогнозируемость отношений США и России, создает предпосылки для последующего диалога», — сказала Ольга Ковитиди.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как российскому лидеру Владимиру Путину оперативно удалось договориться с американским коллегой Джо Байденом о продлении ДСНВ.

Он отметил, что Путин в телефонном разговоре накануне предоставил Байдену все необходимые разъяснения по соглашению.

Ранее в этот же день Госдума ратифицировала соглашение о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Таким образом, срок действия документа продлевается на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в среду заявил, что Москва надеется использовать этот срок для развертывания с Вашингтоном углубленного и интенсивного диалога о будущем контроля над вооружениями.

Член думского комитета по международным делам Сергей Железняк подчеркнул, что ДСНВ позволит сдержать гонку вооружений и не провоцировать другие государства к увеличению военных бюджетов.