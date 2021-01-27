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Строительство нового спорткомплекса завершили в Волгоградской области

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В Среднеахтубинском районе Волгоградской области завершилось строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Результаты работы губернатор Андрей Бочаров проверил в среду, 27 января.

Новый ФОК закрытого типа построен в городе Краснослободск. Его площадь составила 1,8 тыс. кв. м, здание рассчитано на 60 посещений в смену, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру».

Сейчас идет закупка оборудования и инвентаря. Открыть спорткомплекс планируется в ближайшее время. Ожидается, что лицензирование он пройдет до конца марта.

По словам главы региона, комплекс будет носить имя заслуженного работника физической культуры и спорта РФ Виктора Перфильева. На базе ФОКа планируется открыть отделения Волгоградской школы олимпийского резерва.

Строительство велось в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

До конца 2021 года в регионе также намерены построить спорткомплексы в Быковском, Ольховском и Октябрьском районах.

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