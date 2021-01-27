Венгрия предложила Украине совместную работу по закону о языке

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на встрече со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой предложил начать совместно работать по закону о языке, а также по вопросам образования. Об этом в среду, 27 января, сообщает «Европейская правда».

«Я обратился к господину министру, чтобы мы начали совместную работу над законом о языке, который вызвал напряжение в наших отношениях. Мы также хотим создать рабочую группу, которая получит полномочия насчет того, каким образом нужно воплощать закон об образовании», — сказал Сийярто на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, он «в широком смысле» обсудил с Кулебой закон о языке.

Украинский министр в свою очередь подтвердил запланированное заседание рабочей группы по вопросам образования. Сийярто надеется, что если Венгрия и Украина надут решение по этому вопросу, то отношения стран «продвинутся вперед».

Накануне стало известно, что сотрудники посольства Венгрии в Киеве получили угрозы на электронную почту перед приездом министра иностранных дел страны на Украину.

Авторы письма, опубликованного Кулебой, угрожали, что, если Сийярто приедет, «прольется кровь».

В 2017 году Будапешт протестовал против украинского закона об образовании, с тех пор Венгрия блокирует сотрудничество Киева с НАТО. В 2019 году возмущение Будапешта вызвал закон о языке.

Новое разногласие возникло в начале декабря 2020 года, когда украинские силовики провели обыски у этнических венгров в Закарпатской области. В правоохранительных органах сообщили, что обнаружили печатные материалы, которые популяризируют идеи этнической автономии в Закарпатье. Будапешт опротестовал действия Украины.

Глава МИД Венгрии обратился к НАТО с просьбой проявить солидарность, призвал направить в Закарпатье миссию ОБСЕ. Венгерские евродепутаты заявили, что Киев создает ситуацию «гражданской войны».