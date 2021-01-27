Жителей Тверской области предупредили о сильной гололедице

МЧС предупредило жителей Тверской области о сильной гололедице. Опасная ситуация сложится из-за резкого перепада температур в регионе.

По данным синоптиков, похолодание ожидается 28 января. В ночные часы температура упадет до –6 градусов. Снежная каша, образовавшаяся во время оттепели, замерзнет, что создаст угрозу для пешеходов и автомобилистов. Об этом пишут «Тверские ведомости».

Специалисты напоминают об опасности образования сосулек, а также об угрозе снега с крыш. Также причиной травм станет наледь. Водителей просят соблюдать безопасную дистанцию, быть внимательными при приближении к пешеходным переходам. При возможности автомобилистов просят воздержаться от поездок по городу.

К концу недели морозы могут усилиться.

Ранее сообщалось, что в Рязани из-за оттепели усилили контроль за состоянием крыш административных зданий и жилых домов.