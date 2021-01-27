Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Путин заявил о возрастании агрессивной риторики ряда стран
Наука
Ученые назвали способ борьбы с болезнью Альцгеймера
Политика
Путин отметил конкуренцию цифровых гигантов с государствами
Мир
Путин назвал причину перекосов в глобальном социальном развитии
Мир
В МИДе оценили возможность восстановления ДРСМД
Мир
Путин назвал общей ответственностью позитивное развитие в мире
Общество
Путин назвал основной задачей выход из бедности
Мир
Сенатор оценила соглашение о продлении ДСНВ на пять лет
Мир
Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении

Жителей Тверской области предупредили о сильной гололедице

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МЧС предупредило жителей Тверской области о сильной гололедице. Опасная ситуация сложится из-за резкого перепада температур в регионе.

По данным синоптиков, похолодание ожидается 28 января. В ночные часы температура упадет до –6 градусов. Снежная каша, образовавшаяся во время оттепели, замерзнет, что создаст угрозу для пешеходов и автомобилистов. Об этом пишут «Тверские ведомости».

Специалисты напоминают об опасности образования сосулек, а также об угрозе снега с крыш. Также причиной травм станет наледь. Водителей просят соблюдать безопасную дистанцию, быть внимательными при приближении к пешеходным переходам. При возможности автомобилистов просят воздержаться от поездок по городу.

К концу недели морозы могут усилиться.

Ранее сообщалось, что в Рязани из-за оттепели усилили контроль за состоянием крыш административных зданий и жилых домов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021