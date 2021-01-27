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Произведенный в Казахстане «Спутник V» зарегистрируют с 15 февраля

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Произведенную в Казахстане вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрируют в стране с 15 февраля. Об этом в среду, 27 января, сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана.

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«С 15 февраля будет зарегистрирована вакцина «Спутник V» производства Карагандинского фармацевтического комплекса. Уже начато производство первой партии», — отметил первый вице-министр республики Марат Шоранов.

Как уточняется, объем производства первой партии препарата составит 90 тыс. доз, ее начнут отгружать на склады единого дистрибутора 26 февраля.

Ранее в январе сообщалось, что Иран рассчитывает на днях подписать соглашение с Россией, касающееся поставок вакцины против коронавируса «Спутник V». Поставки планируется осуществить в ближайшие три месяца.

Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована в ряде мировых государств, включая Алжир, Аргентину, Боливию, Сербию, Палестину, Венесуэлу, Венгрию, Парагвай, Малайзию и другие.

Вакцина «Спутник V» была разработана Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%, а в отношении тяжелых случаев — 100%.

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