Житель Воркуты перевел мошенникам свыше 6 млн рублей

В Воркуте возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Местный житель за несколько месяцев оформил кредиты в двух банках и перевел злоумышленникам свыше 6 млн рублей.

По словам пострадавшего 1979 года рождения, с сентября 2020 года ему звонили неизвестные лица и представлялись сотрудниками службы безопасности банков. Они заявляли, что на имя воркутинца якобы кто-то пытается оформить несанкционированный кредит. Для защиты сбережений мужчине предложили оформить «зеркальный» заем. Также ему предлагали переводить средства на безопасные счета.

С сентября по декабрь потерпевший перевел мошенникам свои сбережения, деньги супруги, а также средства от кредитов в двух банках. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

В полиции отмечают, что потерпевший знал о подобных фактах обмана граждан. Сотрудники МВД напоминают, что нельзя переводить деньги на сомнительные счета по просьбе незнакомых людей.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске пенсионер перевел мошенникам свыше 3 млн рублей.