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Федун прокомментировал переход Кокорина в «Фиорентину»

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Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину».

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«Мы пожелали ему удачи! Очень рады за него, для Кокорина это большой вызов. Надеемся, что он достойно будет представлять РПЛ. У нас мало спортсменов, которые находятся за пределами России, поэтому мы всячески поддержали стремление Саши», — сказал он в интервью газете «Спорт-Экспресс» 27 января.

Ранее в этот день «Фиорентина» сообщила о трансфере Кокорина. Клуб намерен презентовать 29-летнего форварда 27 января в 19:00 мск. Видеотрансляция будет доступна на сайте «Фиорентины» и в социальных сетях футбольного клуба, пишет «Газета.ру».

Кокорин в свою очередь записал обращение к болельщикам «Спартака».

В состав красно-белых футболист попал в августе 2020 года в статусе свободного агента. За текущий сезон нападающий провел десять матчей и забил два гола с пенальти.

Шансы Кокорина на успех в итальянской команде ранее оценил Леонид Слуцкий. По его словам, у футболиста есть все шансы проявить себя. Тренер отметил, что вероятность того, что 29-летний форвард «заиграет» в итальянской команде, составляет 80%.

О том, что Кокорин переходит из «Спартака» в «Фиорентину», стало известно 21 января. Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан на 3,5 года. Сообщалось, что за переход спортсмена «Спартак» получил около €4 млн.

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