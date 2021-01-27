Два человека погибли после ДТП в Псковской области

Два автомобиля столкнулись на трассе Санкт-Петербург–Невель в Псковской области. Один человек погиб на месте происшествия, еще один скончался в больнице.

Авария произошла на территории Островского района. Микроавтобус Mercedes лоб в лоб столкнулся с автомобилем Ford. По данным МВД, травмы получили шесть человек. Один из пострадавших — водитель микроавтобуса — скончался в больнице. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося и устанавливают обстоятельства аварии.

26 января сообщалось о ДТП в Саратовской области, в результате которого погибли четыре человека. 61-летний водитель Daewoo Nexia выехал на встречку и врезался в Opel Astra, которым управлял 18-летний молодой человек.