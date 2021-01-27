Мужчина упал с моста на поезд и погиб от удара током в Саратове

Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели мужчины при падении с моста в Саратове. Мужчина упал на поезд и получил удар током.

Инцидент произошел в утреннее время 27 января. На остановке «Молодежная» в Ленинском районе мужчина упал на поезд. Пострадавший загорелся от поражения электрическим током.

Локомотив проехал около 100 м до остановки. Прибывшие на место спасатели с помощью альпинистского снаряжения сняли тело погибшего с крыши поезда, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

21 января сообщалось о гибели 61-летнего мужчины от удара током в своем доме в Саратовской области. Соседи вызвали пожарных, когда заметили дым из помещения.