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СКР возбудил дело о геноциде мирных кубанцев во время оккупации в годы ВОВ

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Возбуждено уголовное дело о геноциде мирных жителей Кубани в период нацистской оккупации 1942–1943 годов. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России в среду, 27 января.

Дело возбудили на основании архивных материалов краевого управления ФСБ России по факту массовых расстрелов мирных жителей на территории Краснодарского края по ст. 357 УК РФ.

Целью расследования является «установление конкретных лиц» из числа немецких захватчиков и их пособников, которые избежали ответственности за убийства мирных жителей.

По данным СК, с августа 1942 года по октябрь 1943 года в ходе оккупации нацисты с пособниками «зверски расправлялись с мирными жителями», в том числе пожилыми, детьми и женщинами. Этих людей они «морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землей».

Во время Великой Отечественной войны (ВОВ) почти в каждом районе края в период оккупации производилось массовое уничтожение мирного населения.

В городе Краснодаре расстреляли, сожгли и умертвили в газовых камерах не менее 13 тыс. человек, в Новороссийске — не менее 7 тыс., в Армавире — не менее 6 680 человек, в станице Абинской — свыше 2 тыс., в Темрюке — более 1 тыс. жителей.

Также был установлен факт изъятия у родителей 40 детей в станице Гостагаевской, которых отправили в сентябре 1943 года в военный госпиталь Темрюкского района, где пребывали раненые немецкие офицеры. После изъятия крови у детей их тела вывезли для захоронения.

В декабре 2020 года в Генпрокуратуре России сообщили о возобновлении на Кубани спустя 48 лет расследования массовых убийств мирных жителей нацистами в 1941–1943 годы. Ведомство добилось отмены постановления о приостановлении следствия по уголовному делу о массовых убийствах советских граждан нацистами в годы ВОВ в Краснодарском крае.

Новость дополняется.

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