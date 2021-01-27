Рябков призвал выработать замену ДСНВ через пять лет

Дальнейшего продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) не предусматривается, надо выработать ему замену по истечении его срока действия в 2026 году. Об этом заявил журналистам в среду, 27 января, замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Договор не предусматривает дальнейшего продления», — сказал он.

Он добавил, что в самом документе предусматривается однократное продление на срок до пяти лет.

«То есть в любом случае мы должны выработать что-то на замену», — добавил замминистра.

Ранее в среду Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ между Россией и США до 5 февраля 2026 года.

В законопроекте о ратификации говорится, что исполнение договора поспособствует процессу ядерного разоружения, «в том числе позволит придать ему в перспективе многосторонний характер».

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом. В ходе беседы они обсудили в том числе продление СНВ-3.

В тот же день Путин внес в Госдуму проект закона о ратификации соглашения. На следующий день думский комитет по обороне одобрил его.

Член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк считает, что ДСНВ позволит сдержать гонку вооружений и не провоцировать другие страны к увеличению военных бюджетов.

По словам Рябкова, Москва надеется использовать этот срок для развертывания с Вашингтоном углубленного и интенсивного диалога о будущем контроля над вооружениями.