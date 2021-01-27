В Кремле оценили численность участников несанкционированных акций

В Кремле оценили численность людей, принявших участие в несанкционированных акциях 23 января. Об этом в среду, 27 января, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все оценивается в сравнении. Вы в данном случае имеете мои слова о том, что пришло мало людей. Здесь вы упускаете контекст этих слов. Если сравнивать с теми людьми, которые приходят и голосуют за [Владимира] Путина, то это незначительное количество людей», — отметил Песков.

При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что народ обычно выражает отношение к президенту в ходе голосования на выборах, «если это не связано с оскорбительными выпадами». Такое отношение, как указал Песков, способно дать «легитимные результаты».

«Если высказывать это отношение, разбивая машины и кидаясь чем-то, то, конечно, мы к этому относимся крайне негативно», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что есть люди, которые относятся к Путину негативно, однако есть и граждане, поддерживающие его, и их число в разы больше. При этом в Кремле относятся к каждому выбору с уважением, заключил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в январе Песков заявлял, что уровень насилия со стороны участников несанкционированных акций был беспрецедентным, граждане вели себя агрессивно. Предупреждения об опасности участия в подобных акциях были оправданны, добавил он.

23 января в разных городах РФ прошли несогласованные акции. По данным МВД, участие в них в Москве приняли около 4 тыс. человек, включая несовершеннолетних. Следственный комитет (СК) 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении детей в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

По итогам мероприятий было возбуждено 20 уголовных дел, основная масса противоправных действий квалифицируется по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В рамках расследования дел задержаны причастные к совершению правонарушений.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция будет расследовать и даст правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на незаконных акциях.