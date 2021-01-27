Врач назвал неочевидное последствие коронавируса

У людей, переболевших коронавирусной инфекцией в средней и тяжелой формах, может снижаться острота зрения, рассказала врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

Специалист отметила, что вирус способен усугубить изменения, связанные с хрусталиком, из-за чего снижается зрение.

«Человек, который читал без очков, перенес инфекцию и говорит о том, что ему для чтения теперь необходимы очки. Усиливается близорукость, то есть меняется сила стекол», — приводит ее слова в среду, 27 января, «Звезда».

Кроме того, Шилова отметила, что у некоторых пациентов после болезни нарушается кровообращение в мелких сосудах глазного дна, из-за этого может происходить затуманивание зрения.

Во избежание негативных последствий врач рекомендовала посещать офтальмолога.

Днем ранее доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Ирина Лещенко предупредила об обострении аллергического конъюнктивита и других проблемах с глазами при заболевании COVID-19.

Врач рекомендовала людям с хроническими заболеваниями глаз, например с глаукомой, перенесшим коронавирусную инфекцию, обязательно пройти медицинский осмотр, проверить внутриглазное давление и проанализировать другие параметры, чтобы не пропустить симптомы обострения болезни.