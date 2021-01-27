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Награду для проживших более 50 лет в браке будут вручать на Сахалине

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В Сахалинской области ввели региональную награду для супружеских пар, состоящих в браке 50 и более лет. Размер выплаты составит 25 тыс. рублей. Ее будут получать семьи, которые вырастили как минимум двух детей и постоянно жили в регионе не менее 15 лет.

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Первая церемония награждения почетным знаком состоится в мае. Эта мера поддержки призвана выразить особую признательность семьям, которые показывают обществу пример долгих и счастливых супружеских отношений, пояснила начальник отдела семейной политики областного министерства социальной защиты Галина Щёкотова.

В районных администрациях начали отбор кандидатов. Предполагается, что каждый год новую награду будут получать около 100 семей, сообщает ИА SakhalinMedia

В России за девять месяцев 2020 года зарегистрировано почти на 138 тыс. браков меньше, чем за аналогичный период 2019-го. По данным Минюста РФ, в январе—сентябре прошлого года ЗАГСы страны оформили 581 тыс. браков по сравнению с 719 тыс. в 2019-м. При этом количество разводов за этот период снизилось на 57 тыс. — до 401 тыс. Ранее глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров рассказал, что свидетельства о разводе в России скоро перестанут выдавать, они будут цифровыми.

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