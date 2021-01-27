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Умер актер театра и кино Юрий Лахин

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Заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино Юрий Лахин умер в Москве в возрасте 68 лет. Об этом в среду, 27 января, сообщил уральский драматург Николай Коляда.

«Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин. Когда-то он был ведущим актером в Свердловской драме», — написал он на своей странице в Facebook.

Причины смерти актера не уточняются.

Лахин является выпускником Свердловского театрального училища. Выступал на сцене Свердловского академического театра драмы, Театра на Покровке и театра «Сатирикон».

Телезрители знают его по ролям в сериалах «Ликвидация», «Молодежка», «Вечный зов», «Громовы».

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