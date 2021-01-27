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В Mitsubishi рассказали о новом Eclipse Cross для России

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Японская компания Mitsubishi раскрыла технические характеристики обновленного кроссовера Eclipse Cross, который появится на российском рынке в апреле.

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Как сообщает 27 января пресс-служба бренда, обновленный Eclipse Cross будет доступен в России в трех комплектациях. Две версии оснащены новым двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 150 л.с. Третью версию предложат с турбированным бензиновым мотором объемом 1.5 л. Мощность силового агрегата составляет 150 л.с.

Автомобиль выполнен в новой дизайнерской концепции Dynamic Shield. В частности, высокая линия капота и заостренные линии оптики теперь находятся на уровне решетки радиатора.

Длина модели увеличилась на 140 мм, что позволило добавить объема багажнику (+15%) — теперь он составляет 331 л.

В салоне появились новая мультимедиасистема Mitsubishi Connect с большим восьмидюймовым экраном, а также панорамная крыша с электрическим люком.

Инженеры Mitsubishi сделали акцент на улучшение управляемости автомобиля и повышение уровня комфорта водителя. У машины были перенастроены подвеска и система полного привода.

Производиться новый Eclipse Cross будет по-прежнему на заводе в японском Оказаки.

3 декабря сообщалось, что Mitsubishi начала продажи в России новой версии кроссовера ASX, которая получила название Black Edition. У автомобиля ряд элементов выполнен в черном цвете: 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, решетка радиатора, а также корпуса боковых зеркал.

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