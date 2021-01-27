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На Украине прокомментировали телефонный разговор Путина и Байдена

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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. Его комментарий опубликовал в среду, 27 января, портал «РБК – Украина».

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«Безусловно, новый президент США сразу активно включился в глобальную повестку. На мой взгляд, телефонный разговор между Байденом и Путиным — это обозначение ключевого приоритета новой администрации, своего рода сигнал: мы возвращаемся в мировую повестку с традиционными ценностями и традиционной жесткостью по отношению к тем, кто нарушает правила», — сказал он журналистам.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый выразил уверенность, что в интересах украинской стороны было бы лучше, если бы Зеленский опередил Путина и поговорил с президентом США первым, передает «ПолитНавигатор».

«Понятно, что кое-кто даже из опытных украинских дипломатов и экспертов скажет, что это не так важно, кто первым переговорил с президентом США. Но я так не думаю. После прошедших выборов и инаугурации президент Украины поздравил избранного президента США в первые дни. Мы не пустили впереди россиян даже с первым официальным визитом — Украина была первой», — объяснил он экс-посол Украины в США.

Накануне, 26 января, президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с вступившим 20 января в должность президента США Джо Байденом. Во время беседы лидеры обсудили нормализацию двусторонних отношений, возможности сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, достижения в вопросе продления ДСНВ и ряд других вопросов. Кроме того, Путин поздравил Байдена с началом работы на посту американского лидера.

20 января Зеленский пригласил Байдена посетить Киев для улучшения международных отношений.

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