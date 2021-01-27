Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Байдена о ДСНВ
Общество
СКР возбудил дело о геноциде мирных кубанцев во время оккупации в годы ВОВ
Общество
Собянин заявил о постепенном выводе клиник Москвы из борьбы с COVID-19
Мир
На Украине прокомментировали телефонный разговор Путина и Байдена
Мир
Глава Uniper выразил уверенность в завершении «Северного потока – 2»
Экономика
Россельхозбанк в 2020 году удвоил число выданных ипотечных кредитов
Политика
Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ на пять лет
Общество
Метеорологи предупредили о надвигающемся на Москву снегопаде
Мир
Утвержден проект соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов в портах РФ

ФСБ объяснила бесполетную зону в районе Геленджика охраной границы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бесполетная зона в районе мыса Идокопас в Геленджикском районе Краснодарского края установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности. Об этом говорится в ответе Федеральной службы безопасности России (ФСБ) на соответствующий запрос РБК в среду, 27 января.

От суммы до тюрьмы: что грозит участникам незаконных митингов
Большая часть задержанных на протестной акции в Москве получит штрафы в размере до 20 тыс. рублей

По данным спецслужбы, зону, над которой запрещаются полеты, создали из-за возросшей разведывательной активности ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО, к территории погранзаставы пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю. Административный комплекс заставы ввели в эксплуатацию в октябре 2020 года.

Отряд защищает участок российской госграницы, обеспечивает экономические и иные законные интересы страны, контролирует сферу охраны водных и биологических ресурсов и соблюдение физическими и юридическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля. Другими задачами отделение не занимается.

Пограничный режим установили в морской акватории Геленджика в соответствии с приказами ФСБ.

В районе мыса Идокопас не запрещается прохождение лодок, также там нет и других объектов, подведомственных ФСБ.

Таким образом в ведомстве прокомментировали якобы установленную бесполетную зону над «дворцом» в Геленджике, пишет «Газета.ру».

25 января президент России Владимир Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества опроверг слухи о принадлежности ему дворца в Геленджике. Он подчеркнул, что такими материалами авторы решили «промыть мозги» россиянам. По словам политика, подобная информация «муссируется уже больше 10 лет».

В Кремле назвали видео о дворце «хорошей, качественной клюквой», дающей «большое количество просмотров».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021