ФСБ объяснила бесполетную зону в районе Геленджика охраной границы

Бесполетная зона в районе мыса Идокопас в Геленджикском районе Краснодарского края установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности. Об этом говорится в ответе Федеральной службы безопасности России (ФСБ) на соответствующий запрос РБК в среду, 27 января.

По данным спецслужбы, зону, над которой запрещаются полеты, создали из-за возросшей разведывательной активности ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО, к территории погранзаставы пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю. Административный комплекс заставы ввели в эксплуатацию в октябре 2020 года.

Отряд защищает участок российской госграницы, обеспечивает экономические и иные законные интересы страны, контролирует сферу охраны водных и биологических ресурсов и соблюдение физическими и юридическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля. Другими задачами отделение не занимается.

Пограничный режим установили в морской акватории Геленджика в соответствии с приказами ФСБ.

В районе мыса Идокопас не запрещается прохождение лодок, также там нет и других объектов, подведомственных ФСБ.

Таким образом в ведомстве прокомментировали якобы установленную бесполетную зону над «дворцом» в Геленджике, пишет «Газета.ру».

25 января президент России Владимир Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества опроверг слухи о принадлежности ему дворца в Геленджике. Он подчеркнул, что такими материалами авторы решили «промыть мозги» россиянам. По словам политика, подобная информация «муссируется уже больше 10 лет».

В Кремле назвали видео о дворце «хорошей, качественной клюквой», дающей «большое количество просмотров».