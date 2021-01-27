Водитель автобуса ожидает суда в Казани за смертельный наезд на девушку

В Казани суда ожидает водитель автобуса «НЕФАЗ», который насмерть сбил на переходе 18-летнюю девушку. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Следствие полагает, что вечером 2 ноября 2018 года водитель автобуса проехал на «красный» сигнал светофора на пересечении улиц Бутлерова и Маяковского. На пешеходном переходе он сбил девушку, которая шла по зебре, пишет ИА «Татар-информ».

В результате ДТП девушка получила различные травмы, от которых скончалась в карете скорой медпомощи.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ст. «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека». Своей вины обвиняемый не признал.

Расследование уголовного дела завершено. В скором времени материалы направят в Вахитовский районный суд для рассмотрения.

16 января водитель каршерингового авто сбил толпу людей на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге. Момент инцидента был зафиксирован видеокамерой.