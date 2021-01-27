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Боксер Чудинов заявил о нежелании запугивать Чилембу перед боем

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Российский боксер Федор Чудинов 27 января рассказал журналистам телеканала РЕН ТВ, о чем бы он поговорил со своим соперником Айзеком Чилембой при случайной встрече, и заверил, что не стал бы его запугивать.

«А я не знаю, он на английском говорит? Я думаю, что он меня не понял бы. Я бы просто поздоровался, спросил бы, как у него дела. Что мне у него еще спрашивать? Спросил бы, готов ли он, как готовится, все нормально ли? Как обычно», — сказал Чудинов.

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Чудинов признался, что агрессии по отношении к Чилембе не испытывает и запугивать или выводить из себя соперника перед боем не стал бы, потому что он предпочитает честное соперничество.

«Нужно быть самим собой. Несмотря на трудности или какие-то достижения. Для меня достаточно просто выигрывать бои», — добавил боксер.

Ранее в этот же день Чудинов продемонстрировал ход подготовки к предстоящему бою с Чилембой. Спортсмен рассказал, что каждое утро совершает пробежки или работает в зале. По мнению спарринг-партнеров россиянина, его соперника ждет настоящее испытание на прочность.

Чудинов и Чилемба встретятся на ринге в рамках уникального боксерского турнира, который пройдет 20 февраля между профессиональными боксерами и популярными блогерами и спортсменами из других дисциплин.

В частности, на ринг выйдет боец ММА Артем Тарасов против тяжелоатлета Михаила Кокляева. Скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик сразится с чемпионом Африки по кикбоксингу Тайсоном Дижоном, а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов будет противостоять самбисту и бойцу смешанных единоборств Максиму Новоселову.

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