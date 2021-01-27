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Утвержден проект соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов в портах РФ

Утвержден проект соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов в портах РФ

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Правительство РФ утвердило проект соглашения с Белоруссией о перевозке и перевалке нефтепродуктов республики через российские порты. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду, 27 января, на официальном портале правовой информации.

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«Поручить Минтрансу России провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в документе.

В соответствии с установленным форматом take-or-pay, если груз отправителя имеет объем меньше согласованного, морской терминал всё равно получает плату целиком.

Распоряжением предусмотрен срок действия данного соглашения до 31 декабря 2023 года с возможностью автоматического продления.

15 декабря 2020 года стало известно, что белорусское предприятие BNK (UK) Limited, дочернее по отношению к Белорусской нефтяной компании, временно приостановило экспорт нефтепродуктов в литовский порт Клайпеда.

Лишить Литву белорусского транзита президент республики Александр Лукашенко пригрозил после резких заявлений Вильнюса относительно ситуации в Белоруссии. В Литве же заявляли, что отказ Минска от использования литовских портов навредит в первую очередь самому Минску.

На встрече российской и белорусской делегаций 3 сентября обсуждалась возможность переброски белорусских нефтепотоков из Литвы в российские порты. Вице-премьер России Александр Новак предполагал, что соответствующее соглашение о перенаправлении части экспорта нефти республики будет заключено уже в 2021 году.

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