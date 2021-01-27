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Хабаровский НПЗ вернется к полной мощности производства к 1 февраля

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Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) вернется к полной мощности производства к 1 февраля. Об этом сообщила в среду, 27 января, пресс-служба Минэнерго.

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Отмечается, что до возврата прежнего объема производства топливо будут закупать в других регионах и на бирже.

«Были закуплены дополнительные объемы по каналам альтернативным основной сессии биржи и по прямым договорам на других НПЗ, что полностью обеспечивает потребности сетей АЗС региона на период замены оборудования. По данным компании, выход Хабаровского НПЗ на полную мощность производства нефтепродуктов запланирован к 1 февраля», — цитирует сообщение ТАСС.

Как уточнили в Минэнерго, на НПЗ произвели остановку каталитического риформинга из-за замены деталей циркулирующего компрессора.

«К настоящему моменту запасы автобензинов в регионах ДФО по бензинам марок Аи-92 и Аи-95 составляют минимум 10 дней. ННК предприняло меры совместно с Минэнерго России для полного обеспечения сети АЗС автобензином», — говорится в сообщении.

Ранее, 20 января, в Минэнерго заявили, что поставки топлива на российские АЗС идут в стабильном режиме. Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша также подтвердил стабильные поставки топлива на АЗС.

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