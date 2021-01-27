Метеорологи предупредили о надвигающемся на Москву снегопаде

С утра четверга, 28 января, и до вечера 29 января в Москве ожидается сильный снегопад. Предупреждение об этом в среду, 27 января, опубликовано на сайте «Метеоновости».

По данным синоптиков, столицу засыплет снегом из-за атмосферных фронтов активного южного циклона. Температура воздуха будет держаться на уровне от 0 до –2 градусов, ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Метеорологи предупреждают, что за два дня в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков, прирост свежевыпавшего снега составит 5–10 см.

Ранее в январе Москва уже пережила несколько сильных снегопадов. Так, максимальная высота снежного покрова достигала 45 см. Сейчас сугробы в городе уменьшились вдвое из-за оттепели.

Об аномальном потеплении на территории европейской части России с 22 января сообщал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он объяснил, что ситуация со скачками температуры от –25 до +3 градусов — это редкое и нечасто встречающееся событие.

Метеоролог добавил, что аномальные погодные явления — это естественные последствия глобального потепления, когда летом очень жарко и засушливо либо очень холодно и дождливо.