Рябков назвал условие для вступления соглашения о продлении ДСНВ в силу

Соглашение между России и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вступит в силу после обмена нотами, подтверждающими выполнение внутригосударственных процедур. Об этом сообщил в среду, 27 января, замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на пленарном заседании Госдумы.

«Соглашение о продлении вступит в силу с даты последней из нот, которыми обмениваются стороны, подтверждающие выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления данного соглашения в силу», — сказал он.

Рябков также добавил, что продление Договора обеспечит России предсказуемость программ США в стратегической сфере.

«Опираясь на фундамент договора, будем добиваться запуска с новой администрацией США предметного диалога по интересующим нас проблемам в сфере международной безопасности», — подчеркнул Рябков.

Ранее в среду думский комитет по обороне одобрил законопроект о продлении ДСНВ на пять лет.

Рябков тогда сообщил, что Россия надеется использовать этот срок для развертывания с США углубленного и интенсивного диалога о будущем контроля над вооружениями. Он также выразил надежду, что, несмотря на трудности отношений Москвы с Вашингтоном, в данной области странам удастся продвинуться вперед.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Пекин приветствует продление ДСНВ российской и американской сторонами.

«Китай приветствует договоренность России и США продлить договор СНВ-3», — приводит «РИА Новости» слова дипломата.

В июне 2020 года в Госдепе заявляли о готовности к продлению договора на определенных условиях, среди которых привлечение в данное соглашение Китая.

26 января 2021 года российский лидер Владимир Путин провел первый телефонный разговор с новым президентом США Джо Байденом. Во время беседы они обсудили достижения в вопросе продления СНВ-3 и другие вопросы. Путин поздравил своего американского коллегу с началом работы на президентском посту.

Россия и США подписали ДСНВ 5 февраля 2011 года. Его срок истекает 5 февраля 2021 года. Новый проект закона о продлении договора предусматривает его продление на пять лет — до февраля 2026 года.