Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Байдена о ДСНВ
Общество
СКР возбудил дело о геноциде мирных кубанцев во время оккупации в годы ВОВ
Общество
Собянин заявил о постепенном выводе клиник Москвы из борьбы с COVID-19
Мир
На Украине прокомментировали телефонный разговор Путина и Байдена
Мир
Глава Uniper выразил уверенность в завершении «Северного потока – 2»
Экономика
Россельхозбанк в 2020 году удвоил число выданных ипотечных кредитов
Политика
Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ на пять лет
Общество
Метеорологи предупредили о надвигающемся на Москву снегопаде
Мир
Утвержден проект соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов в портах РФ

Рябков назвал условие для вступления соглашения о продлении ДСНВ в силу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соглашение между России и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вступит в силу после обмена нотами, подтверждающими выполнение внутригосударственных процедур. Об этом сообщил в среду, 27 января, замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на пленарном заседании Госдумы.

Проверка связей: что даст Москве и Вашингтону продление СНВ-3
Ключевой темой первого разговора Путина и Байдена стал Договор о контроле над вооружениями, разрушенный при Трампе

«Соглашение о продлении вступит в силу с даты последней из нот, которыми обмениваются стороны, подтверждающие выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления данного соглашения в силу», — сказал он.

Рябков также добавил, что продление Договора обеспечит России предсказуемость программ США в стратегической сфере.

«Опираясь на фундамент договора, будем добиваться запуска с новой администрацией США предметного диалога по интересующим нас проблемам в сфере международной безопасности», — подчеркнул Рябков.

Ранее в среду думский комитет по обороне одобрил законопроект о продлении ДСНВ на пять лет.

Рябков тогда сообщил, что Россия надеется использовать этот срок для развертывания с США углубленного и интенсивного диалога о будущем контроля над вооружениями. Он также выразил надежду, что, несмотря на трудности отношений Москвы с Вашингтоном, в данной области странам удастся продвинуться вперед.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Пекин приветствует продление ДСНВ российской и американской сторонами.

«Китай приветствует договоренность России и США продлить договор СНВ-3», — приводит «РИА Новости» слова дипломата.

В июне 2020 года в Госдепе заявляли о готовности к продлению договора на определенных условиях, среди которых привлечение в данное соглашение Китая.

26 января 2021 года российский лидер Владимир Путин провел первый телефонный разговор с новым президентом США Джо Байденом. Во время беседы они обсудили достижения в вопросе продления СНВ-3 и другие вопросы. Путин поздравил своего американского коллегу с началом работы на президентском посту.

Россия и США подписали ДСНВ 5 февраля 2011 года. Его срок истекает 5 февраля 2021 года. Новый проект закона о продлении договора предусматривает его продление на пять лет — до февраля 2026 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021