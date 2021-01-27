Психолог оценила разрешение вернуть с удаленки работников в Москве

Люди скорее обрадуются возвращению в офис после длительной работы из дома, чем испытают стресс, рассказала «Известиям» психолог Анна Карташова в среду, 27 января.

Ранее в этот день московские власти ослабили часть принятых ранее из-за ситуации с коронавирусом ограничений. В частности, перестало быть обязательным требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистан­ционной работы. При этом возвращать работников в офисы или оставить на удаленке, продолжат решать руководители конкретных предприятий и организаций.

Человек — это социальное существо, которому необходима эмоциональная обратная связь, вызывающая у него эмоциональный отклик, отметила Анна Карташова.

«Маленькие эмоции мы получаем практически в любом диалоге, даже если тебя просто о чем-то попросил коллега. Более сильные эмоции мы получаем, когда нас хвалят при коллегах, потому что, если тебя похвалил человек на работе, это гораздо приятнее, чем если тебе в письме написали, какой ты молодец — вчера хорошо поработал. И выходя на работу, мы наконец получаем доступ к этому давно перекрытому источнику», — сказала психолог.

В целом же все сообщения информативного характера, например электронное письмо или WhatsApp-отправление остаются для человека сухим текстом и не вызывают необходимых эмоций.

В то же время выход на работу может оказаться стрессовым для тех, кто не любит свою работу, обратила внимание специалист.

«Но это не из-за того, что человек выходит на работу с удаленки в офис, а из-за того, что он просто не удовлетворен своей работой, не любит коллектив и людей, с которыми работает», — подчеркнула Карташова.

Психолог также не рекомендовала заранее пытаться подстроить режим сна под работу в офисе.

«Что касается налаживания сна, природу насиловать не нужно. Если у вас будет необходимость ходить на работу к определенному времени, то через некоторое время ваш организм будет выбирать те часы сна, которые ему необходимы. Вам просто будет хотеться спать раньше, чем пока вы были на удаленном режиме, — просто потому, что у вас теперь другое время пробуждения. Поэтому здесь организм адаптируется под реальность, а не наоборот», — добавила специалист.

Что касается зимнего времени года, то люди переносят его тяжелее, чем летнее, когда тепло, длинный световой день, ясно и нет осадков. Однако влияние зимы на человека по сравнению с пандемией ничтожно, заключила психолог.

Помимо разрешения вернуть всех работников с удаленки в Москве отменили ограничения на работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений с 23:00 до 6:00.

Однако эти заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором. Решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных правительству Москвы, примут до 6 февраля. Ранее, 25 января, в Минобрнауки допустили возврат вузов с удаленки в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества заявил, что дистанционное обучение в российских вузах является исключительно временной мерой, введенной в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Глава государства отметил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, в связи с чем появилась возможность аккуратно снимать ранее введенные ограничения.