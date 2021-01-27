Россиянам предложили недельный тур на Байкал за 30 тыс. рублей

Недельный тур из Москвы на Байкал можно купить дешевле 31 тыс. рублей, а из Екатеринбурга – за 27 тыс. рублей.

Чартерные рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» из этих городов в Улан-Удэ стартуют 6 февраля.

Всего в планах туроператора «TUI Россия» выполнить восемь рейсов – чартерная цепочка рассчитана до 27 марта.

В стоимость тура включен перелет в обе стороны, проживание и некоторые экскурсии, например, в Иволгинскую долину, в гости к Сагаан Убгэну - бурятскому деду морозу, этнографический музей и т.д.

За дополнительную плату можно заказать тур на остров Ольхон, русскую баню на Байкале, фотоохоту, а также встретиться с бурятским шаманом.

Аналогичное самостоятельное путешествие при регулярном перелете обойдется почти в два раза дороже с аналогичным размещением в отелях категории 4 или 3 звезды. При этом, из Екатеринбурга регулярных прямых рейсов в Бурятию нет, добираться придется с пересадкой.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что этой зимой можно оценить красоту России и открыть новые места активного отдыха на природе. Он особо отметил, что в этом зимнем сезоне российские туроператоры запускают чартерные рейсы в российские регионы.