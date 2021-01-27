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В Госдуме заявили о возможном включении новых типов ядерного оружия в СНВ-3

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В Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, также известный как СНВ-3. — Ред.) могут быть включены новые виды стратегических ядерных вооружений. Об этом 27 января заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Он отметил, что в ходе дальнейших переговоров между США и Россией в документы могут появиться новые пункты.

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«Это будет предмет диалога, который определит границы. По крайней мере появляется такая юридическая возможность», — заявил глава комитета Госдумы по обороне.

В Госдуме положительно относятся к переговорам о продлении ДСНВ. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк в среду ранее отметил, что договор позволит сдерживать гонку вооружений и не провоцировать другие страны к увеличению военных бюджетов.

Железняк также назвал продление действия СНВ-3 на пять лет на существующих условиях «большим шагом навстречу стабилизации ситуации в сфере стратегической безопасности».

Накануне, 26 января, президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с вступившим 20 января в должность президента США Джо Байденом. Во время беседы они обсудили достижения в вопросе продления ДСНВ и ряд других вопросов. Кроме того, Путин поздравил Байдена с началом работы на посту американского лидера.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 26 января отметил, что тема продления ДНСВ — сейчас основной вопрос на повестке двусторонних отношений России и США. По словам пресс-секретаря президента, продление документа отвечает интересам обеих стран, а также всего мира.

25 января секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы продления ДСНВ.

Также темой разговора Патрушева и Салливана стало развитие сотрудничества двух стран в сфере безопасности. Переговоры состоялись по инициативе американской стороны.

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