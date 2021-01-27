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Россия и США договорились о продлении ДСНВ на условиях Москвы

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Россия и США договорились о продлении ДСНВ на условиях Москвы, сообщил 27 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.

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«Важно, что договор продлен в том виде, в котором он был подписан, без дополнительных условий, без попыток как-то изменить верификационный режим ДСНВ, без тех, на наш взгляд, абсурдных и неприемлемых устремлений предыдущей администрации в обязательном порядке добиться подтягивания к этому процессу КНР», — цитирует его «РИА Новости».

Замминистра назвал продление договора обоюдовыгодным и единственно правильным решением, которое позволит запустить углубленные двусторонние переговоры по всему комплексу вопросов стратегической стабильности.

Рябков подчеркнул, что Москва приветствует решение Вашингтона, принятое после инаугурации президента США Джо Байдена, согласиться с предложением России о пятилетнем продлении договора.

Кроме того, отметил Рябков, Россия выполнит все свои внутренние ратификационные процедуры по продлению ДСНВ до 5 февраля — именно к этому сроку заканчивается действие договора.

Ранее, 22 января, о предложении продлить договор информировали в Белом доме, писал The Associated Press. По словам пресс-секретаря Джен Псаки, это «единственное соглашение, которое сдерживает ядерные силы России, это якорь стратегической стабильности между двумя странами».

26 января 2021 года российский лидер Владимир Путин провел первый телефонный разговор с новым президентом США Джо Байденом. Во время беседы они обсудили достижения в вопросе продления СНВ-3 и другие вопросы. Путин поздравил своего американского коллегу с началом работы на президентском посту.

Россия и США подписали ДСНВ 5 февраля 2011 года. Его срок истекает 5 февраля 2021 года. Новый проект закона о продлении договора предусматривает его продление на пять лет — до февраля 2026 года.

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