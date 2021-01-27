Противотуберкулезное лекарство из молока верблюда создают в Астрахани

В Астраханском государственном медицинском университете работают над созданием лекарства от туберкулеза на основе верблюжьего молока. Из продукта ученые выделяют очищенный лактоферрин. Так называется белок, обладающий противовирусными и антимикробными свойствами.

По словам завкафедрой химии университета, профессора Александра Николаева, которые приводит «Астрахань-24», молоко верблюда полезно при заболеваниях легких. Но научных работ на эту тему очень мало. Ученые уверены, что пептиды молока разрушают клеточную мембрану палочки Коха, после чего не вырабатывается устойчивость к лекарствам.

Верблюжье молоко закупают на фермах села Байбек в Красноярском районе Астраханской области. Научная работа получила грант в размере 500 тыс. рублей.

В декабре 2020 года ученые Санкт-Петербургского государственного университета установили, что прививка от туберкулеза способна снизить скорость распространения коронавируса. Они установили, что распространение COVID-19 происходит медленнее там, где велик процент вакцинированных от туберкулеза вакциной БЦЖ. Сама прививка меняет иммунную систему таким образом, что коронавирусная инфекция протекает менее тяжело.