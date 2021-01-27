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Перешедший в «Фиорентину» Кокорин поблагодарил болельщиков «Спартака»

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Нападающий Александр Кокорин, перешедший из «Спартака» в итальянскую «Фиорентину», записал обращение к болельщикам московской команды. Об этом в среду, 27 января, сообщает пресс-служба «Спартака».

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«Спасибо, что приняли тепло в команду, несмотря на то, что раньше я играл в командах-соперниках. Это был новый опыт для меня. Увидимся на футбольных полях», — приводит Twitter «Спартака» слова футболиста.

Ранее в среду «Фиорентина» сообщила о трансфере Кокорина. Клуб намерен презентовать 29-летнего Кокорина позднее в этот день в 19:00 мск. Видеотрансляция будет доступна на сайте «Фиорентины» и в социальных сетях футбольного клуба.

В состав красно-белых Кокорин попал в августе 2020 года в статусе свободного агента. За текущий сезон нападающий провел десять матчей и забила два гола с пенальти.

Шансы Кокорина на успех в итальянской команде ранее оценил Леонид Слуцкий. По его словам, у футболиста есть все шансы проявить себя. Тренер отметил, что вероятность того, что 29-летний форвард «заиграет» в итальянской команде, составляет 80%.

Слуцкий также добавил, что из-за возраста Кокорина сложно оценивать его талант и потенциал, однако в игровых качествах спортсмена он не сомневается.

О том, что Кокорин переходит из «Спартака» в «Фиорентину», стало известно 21 января. Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан на 3,5 года. Сообщалось, что за переход спортсмена «Спартак» получил около €4 млн.

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