Выставку колокольчиков откроют в Тамбове

В Тамбове 29 января откроется выставка колокольчиков. Экспозиция разместится в областной картинной галерее.

Свою коллекцию, состоящую из 2021 экземпляра, представит иконописец, член Союза художников России Михаил Никольский.

Как пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру», Тамбову и его истории посвящено около 200 колокольчиков. Также в коллекции Никольского — колокольчики из 52 стран и изделия, представляющие различные художественные промыслы. Есть и дизайнерские работы самого автора коллекции.

Доминантой выставки должен стать колокол «Пилигрим», который состоит из 1 тыс. маленьких колокольчиков.