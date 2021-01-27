Иран заключит с Россией договор о поставках вакцины «Спутник V»

Иран рассчитывает на днях подписать соглашение с Россией, касающееся поставок вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом в среду, 27 января, заявил руководитель администрации президента исламской республики Махмуд Ваези.

Ваези добавил, что поставки планируют осуществить в ближайшие три месяца.

«Мы приступили к переговорам с Россией. <...> Я надеюсь, что сегодня или завтра будет подписан договор», — цитирует его ТАСС.

26 января Иран одобрил вакцину от коронавируса «Спутник V», созданную российскими учеными. Глава иранского МИДа Мохаммад Зариф отметил, что лекарство было зарегистрировано в стране, а в ближайшем будущем иранская сторона надеется не только получить препарат, но и начать совместное его производство.

В тот же день глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о том, что вакцина «Спутника V» прошла быструю регистрацию более чем в 25 странах.

Лекарство «Спутник V» уже зарегистрировано в Алжире, Аргентине, Боливии, Сербии, Палестине, Венесуэле, Венгрии, Парагвае, Малайзии и других странах.

Вакцина «Спутник V» была разработана Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%, а в отношении тяжелых случаев — 100%.

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